Woonlening wordt duurder voor één op de drie nieuwe klanten

Hasselt -

Wie een woonlening wil afsluiten maar niet minstens 20 procent van de waarde van de woning kan inbrengen, zal in de toekomst meer moeten betalen voor zijn krediet. Dat is het gevolg van nieuwe regels van de Nationale Bank van België, die volgens de website Moneytalk.be eind mei in voege treden. “Een hypotheek wordt iets voor de happy few”, zegt John Romain van Immotheker.