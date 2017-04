Jan Jaap van der Wal is papa geworden

Maandag maakte Nederlandse cabaretier Jan Jaap van der Wal (37) op Instagram bekend dat hij en zijn vrouw Eva Duijvestein trotse ouders waren geworden van een zoontje, Tove.

Op de foto was een schommelschaap te zien. Ze voegde eraan toe: “Overweldigd door geluk. Onze zoon Tove is geboren. #tisgeenschaap #maarwelheelzacht”. Eerder maakten de twee al bekend dat hun zwangerschap geen evidentie was. Ze overwogen om een kindje te adopteren, maar kozen uiteindelijk toch voor een ziekenhuisbehandeling. Tove is verwekt met behulp van intra-uteriene inseminatie.