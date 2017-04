Dieven breken binnen in Bilzers hondenpension

Bilzen - Op klaarlichte dag braken dieven gisteren de deur van dierenpension Dozzy’s Pet Farm in de Elzenstraat in Schoonbeek open. “Ik had ’s ochtends op Facebook aangekondigd dat de opvang gesloten zou zijn omdat ik naar het ziekenhuis moest. Wellicht hebben de dieven zitten meelezen”, zegt uitbaatster Emmely. “Een kluisje met zo’n 400 euro hebben ze meegegrist.”

“We zijn tegen half 12 vertrokken naar het ziekenhuis en toen we twee uurtjes later weer thuiskwamen, zagen we dat de voordeur openstond. Meteen wist ik dat er iets niet pluis was. Alle binnendeuren ...