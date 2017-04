“Zelfs wereldkampioen moeten weigeren”

Sint-Truiden -

64 deelnemers had de organisatie voorzien voor DronePortal 2017, een drone race op 29 en 30 april in Brustem (Sint-Truiden). Maar toen die plaatsen na amper twee dagen allemaal ingenomen waren, kwam er nog een onverwachte aanmelding. “Banni UK, de 16-jarige Britse wereldkampioen, vroeg vijf dagen later of hij nog kon meedoen”, zegt organisator en Hasselaar Sep Berghmans. “Maar het was helaas onmogelijk om een uitzondering te maken.”