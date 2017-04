Supportersincidenten in beloftenwedstrijd leveren zware boete op voor Genk

KRC Genk moet wegens supportersincidenten tijdens een beloftenwedstrijd 2.000 euro boete betalen. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

De kwartfinale van de Beker van België voor beloften tegen Standard werd een kwartier voor tijd enkele minuten stilgelegd, nadat een vuurwerkbom vanuit de Genkse spionkop op het veld in de buurt van spelers van Standard was gegooid. Scheidsrechter Laurent Willems had ploegafgevaardigde Roberto Destino eerder in de wedstrijd al twee keer gewaarschuwd. De Ultra’s van “de Smurfen” staken voor aanvang van de wedstrijd en bij het Genkse openingsdoelpunt vuurwerk af, waardoor de zichtbaarheid op het veld in het gedrang kwam. Na de tijdelijke stillegging, die ongeveer zeven minuten duurde, waren er geen incidenten meer. Genk klopte Standard met 1-0.

Het Bondsparket was niet mals voor de Limburgers. “Ik zou een wedstrijd achter gesloten deuren kunnen vorderen, maar zal dat niet doen”, zei procureur Chris Vandenbossche, die 2.000 euro boete vroeg. “Ik hoorde Genk voor deze commissie al vaker zeggen dat de club haar best doet met betrekking tot zijn supporters, maar het is wel al de vijfde keer dit seizoen dat Genk voor gelijkaardige feiten voor de commissie gedaagd wordt. Ik roep Genk dan ook op om de amokmakers te identificeren en ze uit het stadion te bannen.”

Genk-raadsman Jochem Martens benadrukte ter zitting dat Genk het incident betreurt. “We hebben een risico-analyse gemaakt en daaruit bleek dat het niet nodig was om bijkomende maatregelen te treffen. Dat bleek achteraf misschien de verkeerde beslissing te zijn. We zullen intern maatregelen treffen”, zei Martens, die vervolgens een uiteenzetting gaf van alle sensibiliseringsacties die Genk voert.

“Uit het verslag van de scheidsrechter blijkt heel duidelijk dat er incidenten plaatsvonden die het normale verloop van de wedstrijd hebben beïnvloed. KRC Genk betwist de feiten niet. De club had niet voorzien dat een match van de U21 dergelijke hoge risico’s kon inhouden en heeft aangekondigd al bezig te zijn met een analyse van de bijkomende maatregelen die in de toekomst tijdens dergelijke matchen genomen kunnen worden om incidenten te vermijden”, laat commissievoorzitter Jan Decorte optekenen. “Ondanks eerdere beloftes van KRC Genk is de club wel al verschillende keren veroordeeld geweest wegens laakbaar gedrag van zijn supporters.” .