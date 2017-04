Het stadion van de toekomst

Voetbalstadions zijn grote en dure gebouwen die slechts één keer om de veertien dagen gebruikt worden. Toch zijn ze soms al na twintig of dertig jaar aan vervanging toe. Niet omdat ze bouwtechnisch versleten zijn, maar omdat de tijd ze ingehaald heeft. Want van de voetbaltempel van de toekomst wordt steeds meer verwacht. Hij moet geld opbrengen in plaats van geld kosten, zodat de club duurdere spelers kan aantrekken. Hij moet de supporter steeds meer in de watten leggen, want Jan-met-de-sjaal dreigt thuisvoetbal te verkiezen boven de live-ervaring. Beleving is het sleutelwoord dat elke keer weer valt. En die beleving is digitaal, dat staat buiten kijf.