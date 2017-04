Bourgeois: “Erkenning Fatih-moskee vrijdag niet op agenda ministerraad”

Brussel / Beringen - De erkenning van de Fatih-moskee komt vrijdag niet aan bod op de ministerraad. Dat zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois dinsdag in het parlement na een interpellatie van Joris Vandenbroucke (sp.a) en een vraag van Björn Rzoska (Groen). Bourgeois zei wel dat de bevoegdheid niet officieel is gedelegeerd aan minister Liesbeth Homans.

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de erkenning van de moskee in Beringen intrekken, maar dat is niet naar de zin van de coalitiepartners. Vooral CD&V vindt dat de minister te kort door de bocht gaat en zou van het dossier een regeringszaak willen maken, hoewel de minister zelf de bevoegdheid heeft over de erkenningen.

Het al dan niet intrekken van de erkenning staat vrijdag alleszins niet op de agenda van de regering, zei Bourgeois dinsdag. “Dat is niet aan de orde. Er moeten eerst adviezen worden ingewonnen, van de Moslimexecutieve, de provincieraad en het schepencollege van Beringen. Pas na de ontvangst van die adviezen kan er een beslissing worden genomen en het ziet er naar uit dat dat nog een aantal weken zal duren.”

Rzoska en Vandenbroucke bleven op hun honger zitten met het antwoord van de minister-president. “Misschien gaat u zich vrijdag nog niet buigen over de intrekking van de erkenning, maar gaat u geen enkel woord wisselen over de situatie in Turkije? Over hoe de Vlaamse regering moet optreden tegen de Diyanet-moskeeën?”, vroeg Vandenbroucke.

Bourgeois antwoordde dat er in het verleden steeds door de minister zelf is beslist over de erkenningen, dus zal dat wellicht ook nu op die manier gebeuren. “Maar bij de installatie van deze regering is die bevoegdheid niet officieel gedelegeerd aan de minister. Als dat voorwerp is van discussie, zal de regering zich daarover moeten buigen”, aldus de minister-president.

Tot slot nog dit: volgens Ward Kennes vraagt CD&V niet dat de zaak vrijdag aan bod komt op de ministerraad. “Er is een fout beeld ontstaan dat CD&V wil dat dit vrijdag geagendeerd wordt”, aldus het parlementslid. “Dat is niet direct onze vraag, omdat het belangrijk is met de adviezen rekening te houden.”