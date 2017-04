Olga Leyers schittert in haar meest pikante shoot ooit

Olga Leyers gooide al hoge ogen met haar vele verschijningen op televisie, maar dat ze ook talent had als model, dat hadden we nog niet zo vaak bevestigd gezien. Voor online magazine Enfnts Terribles tooide de 19-jarige rechtenstudente zich in wel heel weinig verhullende outfits, maar het resultaat mag gezien worden.

Het moet ongeveer de meest pikante shoot zijn die Olga al deed, maar uit de making-of video kunnen we alvast opmaken dat ze zich vooral heel erg geamuseerd heeft. En of het nu in een crop top is die net niet te veel underboob toont of in een laklederen kokerrok, de jongste Leyers schittert als nooit tevoren. De volledige shoot, die de naam “Oh La La Olga” kreeg, kan je hier bekijken.

Video: Enfnts Terribles

