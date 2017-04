Genk - De politie is vanmiddag binnengevallen in een loods aan Bosdel in Genk. Daar troffen agenten zo’n 800 cannabisplanten aan.

Bijzonder daarbij is dat de plantjes werden gekweekt in opleggers die in de loods werden opgesteld. De laadruimtes waren omgevormd tot ideale kweekinstallaties voor cannabis. De inval kadert in een gerechtelijk onderzoek naar drugs.