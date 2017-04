Tweede bridgemarathon in Bilzen

Bilzen - Zaterdag 25 maart organiseerde BridgeClub Bilzen haar tweede mini-marathon in het theatercafé De Kimpel.

Een 20-tal enthousiaste paren hadden zich op voorhand ingeschreven voor dit bridge-evenement. Bilzen werkt uitstekend samen met de omliggende bridgeclubs. Paren uit Genk, Sint-Truiden, Tongeren en natuurlijk ook van Bilzen boden zich vanaf 9.30 uur aan, om van start te gaan om 10 uur. Het zonnetje scheen buiten en dat maakte iedereen nog enthousiaster. Onze immer goedlachse voorzitster Maja heeft het uitzonderlijk talent alle bridgespelers op een gastvrije manier te ontvangen. Zowel in de voormiddag, als in de namiddag werd een deeltoernooi opgezet van telkens 6 ronden van 4 spellen. Alle tafelwissels voor de deelnemende paren werd begeleid met de klok, en alle resultaten van de spellen werden zonder problemen draadloos per tafel aan de hand van bridgemates naar de computer overgebracht. ‘s Middags werd de rangschikking aangevoerd door het sympathieke spelerskoppel 'Aphrodite & Leon', met meer dan 64%.H eeft het lekkere eten tijdens de middagpauze hen parten gespeeld? Zoals ook in wielerwedstrijden hebben zij iets te vroeg de kop genomen en werden zij in de namiddagsessie voorbijgehaald in de sprint door het goed op elkaar ingespeelde koppel uit Sint-Truiden 'Kathleen & Eddy'. Proficiat! De eer voor Bilzen werd hoog gehouden door 'Aphrodite en Leon' met een derde plaats, maar 'Maryse en Judith' verdienen eveneens een vermelding met hun vijfde stek. Op het einde kregen de moegestreden deelnemers nog een stukje taart met koffie aangeboden. De dag verliep vlekkeloos en iedereen keerde tevreden huiswaarts. Het bestuur kan terugblikken op een geslaagd bridgetoernooi.