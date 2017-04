Vrijspraak voor Charleroi-coach Felice Mazzu

Brussel - Charleroi-trainer Felice Mazzu houdt geen schorsing over aan het incident met de oortjes tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Oostende op de eerste speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League. Dat heeft de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

Mazzu keek op 1 april vanuit de tribunes toe hoe Charleroi in eigen huis 1-1 gelijkspeelde tegen de Kustboys. De trainer van de Zebra’s was één week geschorst, assistent-coach Mario Notaro nam in de openingsmatch van Play-off I de honneurs waar in de neutrale zone. Toch leek Mazzu via scout Miro Linari, die naast Mazzu in de tribunes plaats had genomen en oortjes droeg, in contact te staan met enkele leden van zijn technische staf. De aanwezige Match Delegate nam het voorval op in zijn verslag, waardoor het Bondsparket verplicht was over te gaan tot vervolging. Procureur Chris Vandenbossche deed evenwel geen strafvoorstel.

Charleroi hekelde het gebrek aan bewijzen en kreeg gelijk van de Geschillencommissie, die geen sanctie oplegde aan Mazzu. De coach van de Zebra’s mag komend weekend in de thuismatch tegen Zulte Waregem gewoon plaatsnemen in de dug-out.