Tientallen arrestaties na ontmanteling internationaal pedofilienetwerk

De Spaanse politie heeft samen met Europol en Interpol een internationaal pedofilienetwerk ontmanteld. De leden waren in 18 landen actief en hadden via WhatsApp-groepen kinderpornografie geruild. Dat deelde de Policía Nacional dinsdag in Madrid mee. Bij de operatie werden in totaal 39 verdachten opgepakt, van hen 17 in Spanje, zes in Colombia, vier in Italië en twee in Duitsland.

In het kader van het onderzoek werden 96 dergelijke groepen in het oog gehouden en geanalyseerd. Het in beslag genomen materiaal was “extreem vernederend” en “buitengewoon beestachtig”, klinkt het. De slachtoffers waren deels nog baby’s, de oudste kinderen acht jaar oud. De operatie werd door de “Joint Cybercrime Action Taskforce” gecoördineerd, die in 2014 onder de koepel van Europol werd opgericht.

(belga)