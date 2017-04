Demir wil musea aantrekkelijker maken

Brussel - Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) wil dat de federale musea beter bepaalde doelgroepen bereiken en is bereid daar zelf een steentje toe bij te dragen. “Desnoods wil ik een woensdagnamiddag per jaar met een bepaalde groep een museum gaan bezoeken”, verklaarde Demir dinsdag in de Kamer.

Terwijl veel aanwezigen naar de bevoegde Kamercommissie waren afgezakt uit nieuwsgierigheid naar het vervolg op het “incident-Demir”, had de staatssecretaris uiteraard ook een beleidsbrief inhoudelijk voor te stellen. De meest opvallende thema’s zijn het luik ruimtevaart, de Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth, de Federale Wetenschappelijke Instellingen en een reeks hervormingen binnen de instellingen.

Demir wil alvast de federale musea beter bereikbaar maken bij bepaalde doelgroepen die vandaag te weinig hun weg naar de instellingen vinden, ondanks initiatieven als de gratis toegang op de eerste woensdagnamiddag van de maand. Ze kondigde aan dat ze bijvoorbeeld met een groep nieuwkomers naar een collectie wil gaan kijken. “Desnoods ga ik elke maand een woensdag naar het museum met een groep”, luidde het.

Ze kondigde aan dat ze een “all in” akkoord zoekt over de problemen rond de basis Prinses Elisabeth op de Zuidpool. Haar voorgangster Elke Sleurs lag op ramkoers met poolreiziger Alain Hubert over diens rol binnen de basis. Dat leidde tot liefst negentien rechtsgeschillen, waarvan er volgens Demir nu nog vijf lopende zijn.

De staatssecretaris wilde inhoudelijk geen commentaar kwijt, maar liet verstaan dat ze zoekt naar een alomvattende oplossing. “De onderhandelingen zijn bezig”, aldus Demir. Ze stelde dat ze daarbij de belangen van de federale staat en de belangen van het wetenschappelijk onderzoek voor ogen houdt.

Vincent Van Peteghem (CD&V) was daarbij opvallend streng voor Sleurs. “Uw voorzitter zegt dat hij van pittige tantes houdt. Ik weet niet of u uw voorgangster zag als een pittige tante, maar we mogen zeggen dat er met haar een pittig media-offensief is gevoerd rond de Poolbasis die ons met een pittige factuur van 600.000 euro heeft opgezadeld”.

(belga)