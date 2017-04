Politie start zoekactie naast autosnelweg naar lichaam van sinds 2014 spoorloze moordenares

Politie en gerecht zoeken in de omgeving van een benzinestation naast de autosnelweg E19 in Nijvel naar het lijk van een Nederlandse vrouw die al drie jaar lang spoorloos is. Het gaat om de 45-jarige Antonia Kuijpers. De Nederlandse, beter bekend als Mieke, verdween in de zomer van 2014 in Knokke. De politie vermoedt dat zij is vermoord. De hoofdverdachte blijft een Nederlandse vriendin met wie ze op de laatste dag van haar leven een daguitstap maakte. De speurders willen de komende dagen nagaan of zij werd begraven in de onmiddellijke omgeving van een benzinestation langs de E19. Het slachtoffer is zelf ook geen onbeschreven blad en zat in de cel omdat ze haar man door een huurmoordenaar liet ombrengen. De politie verspreidt vandaag beelden waarop de vermiste Antonia Kuijpers voor het laatst is te zien.

Op basis van nieuwe elementen in het onderzoek wordt vandaag gestart met zoekacties nabij het benzinestation langs de E19 in Nijvel. Leden van de civiele bescherming, de Cel Vermiste Personen en het DVI-team (Disaster Victim Identification Team) van de Federale politie zoeken naar sporen die het onderzoek naar de vermiste vrouw kunnen verder helpen. De sweeping van het terrein in Nijvel kan 2 tot 3 dagen duren en bij regenweer nog langer. Het gaat immers over een groot terrein om en bij een pompstation met restaurant die de autosnelweg overbrugt. Mogelijks volgen er nog zoekacties op andere locaties.

Vriendin of moordenares?

Concreet wordt gezocht naar het lijk van Mieke Kuijpers. Speurders gaan er al jaren van uit dat zij vermoord werd. Hoofdverdachte is Adriana L., de 65-jarige vriendin van Kuijpers, die zij had leren kennen toen Kuijpers een straf uitzat in een Nederlandse cel. Mieke Kuijpers was veroordeeld tot 15 jaar cel omdat ze in 2000 haar echtgenoot liet uitschakelen door een huurmoordenaar. In de gevangenis leerde ze Adriana L. kennen. Adriana L., die bijna twintig jaar ouder is, en Mieke werden vriendinnen. Het was overigens Adriana die een week na de verdwijning van Mieke naar de politie stapte om aangifte te doen. Volgens haar verklaringen maakten de twee vriendinnen op 21 augustus 2014 een uitstap. Adriana zou haar vriendin ’s avonds afgezet hebben aan het station van Brussel maar dat geloven de speurders niet. Op die dagtrip zouden zij ook een tussenstop hebben gemaakt aan het benzinestation langs de E19 in Nijvel. Het is op die omgeving die de komende dagen zal uitgekamd worden. De onderzoekers willen de hypothese onderzoeken dat Mieke Kuijpers daar werd begraven door haar moordenaar.

Intussen hebben de onderzoekers heel wat beelden kunnen verzamelen waarop Mieke is te zien op de dag van haar verdwijning en hebben ze een nieuwe chronologie verspreid van de dag van haar verdwijning.

Foto: Federale politie.

Station Brugge

Het was op donderdag 21 augustus 2014 dat ze samen met een vriendin op pad ging. Mieke was die ochtend in het station van Brugge waar ze haar vriendin ging ophalen. Rond 11.00 uur vertrokken ze samen met de wagen naar het binnenland, eerst via de E40 in de richting van Brussel en vervolgens via de E19 naar het Zuiden.

Ze reden met de wagen van Mieke, een lichtgrijze Volkswagen Up met de Nederlandse nummerplaat 98-XXD-1.

Benzinestation Drongen

Rond 11.40 uur stopte het tweetal aan het benzinestation langs de E40 in Drongen. Hier is Mieke voor de allerlaatste keer te zien in de shop. Het was toen 11.44 uur. De speurders zoeken nog steeds getuigen die haar daarna nog hebben gezien.

De vriendin verklaarde dat ze samen verder zijn gereden en dat ze Mieke later die dag heeft afgezet aan het station van Brussel Zuid. Onderweg zouden ze nog hebben halt gehouden aan het benzinestation langs de E19 in Nijvel.

Foto: Federale Politie

Nog veel vragen

De beelden in de shop van het tankstation in Drongen zijn het laatste concrete bewijs dat Mieke daar was op 21 augustus 2014. Wat er daarna precies is gebeurd, blijft voorlopig een raadsel. Wie heeft haar sindsdien nog gezien? Is Mieke het slachtoffer geworden van een misdrijf? Werd ze overvallen of tegen haar wil door iemand meegenomen?

De speurders sluiten ook niet uit dat Mieke nog in leven is en vrijwillig is ondergedoken. Misschien werd ze door iemand bedreigd en heeft ze ervoor gekozen om een ander leven te beginnen.

Foto: Federale Politie

Huurmoordenaar

Onderduiken of een nieuwe leven starten lijkt in het geval van Mieke niet absurd. Van “een leven” hebben was er geen sprake gezien ze zelf geen onbeschreven blad is: Mieke werd in Nederland al veroordeeld voor de moord op haar man. Intussen bijna twintig jaar geleden liet ze hem ombrengen door een huurmoordenaar(+) terwijl zij en haar baby lagen te “slapen”. Ze weigerde destijds elke medewerking met het gerecht, maar de schutter praatte haar destijds aan de galg. Ze kreeg daar vijftien jaar cel voor.

Sinds de zaak heeft ze geen contact meer gehad met haar familie. “We willen eigenlijk liever niets met haar te maken hebben”, zei haar broer twee jaar geleden in Het Nieuwsblad. “Ze heeft onze levens verwoest en onze goede naam besmeurd.”

Indien ze werkelijk is ondergedoken vragen de speurders dat ze contact opneemt met de onderzoekers die haar verhaal graag in vertrouwen willen aanhoren.

Foto: Federale Politie

Antonia “Mieke” Kuijpers was op het ogenblik van de verdwijning 45 jaar oud. Ze is normaal gebouwd en 1m74 lang. Ze heeft halflang blond haar dat meestal opgestoken is. Ze valt op door haar verzorgd uiterlijk. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een zwart shirt met een V-hals onder een grijs vestje met knopen, een grijze lange broek en grijze ballerina”s. Ze had een zwarte handtas bij zich en een zonnebril.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu