“Donald Trump is enkel bezorgd om zichzelf”

In de animatiefilm ‘The Boss Baby’ leent de Amerikaanse acteur Alex Baldwin (59) zijn stem aan een autoritaire zuigeling met tirannieke trekjes. Neen, niet Donald Trump, want met dát personage rekent Baldwin dan weer af in de Amerikaanse satireshow ‘Saturday Night Live’. Wat ons bij de hedendaagse realiteit brengt, en ook bij het pessimisme van Baldwin: “Als Trump aan dit tempo blijft toeslaan als een vernietigende meteoriet, vrees ik dat er een punt zal komen dat imiteren niet langer gepast zal zijn.”

Wat Donald Trump vindt van Ivan Pecniks persiflage op zijn persoon in ‘Tegen De Sterren Op’ is niet geweten, maar de imitatie van Baldwin in ‘Saturday Night Live’ kan hij - zacht uitgedrukt - niet appreciëren. ...