Kanaries op zoek naar nieuw contract kunnen niet allemaal overtuigen

STVV dankt de zege aan een sterke collectieve prestatie in de tweede helft. De ene Kanarie droeg daar al wat meer aan bij dan de andere. We namen de prestaties onder de loep van de spelers wiens verblijf op Stayen voor volgend seizoen nog niet verzekerd is. Op uitzondering dan van de Club Brugge-huurlingen, van wie al duidelijk werd dat het bestuur hen langer wil binden.