Racing Genk roept fans op: “Stadion moet daveren”

Racing Genk neemt het donderdagavond (21u05) in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League op tegen het Spaanse Celta de Vigo voor een stek bij de laatste vier. De Genkenaars roepen hun supporters op om de uitverkochte Luminus volledig blauw te laten kleuren.

“Donderdag spelen we een historische wedstrijd. Op het spel staat een plaats in de halve finale van de Europa League”, klinkt het in de mededeling. “Winnen kan enkel met jullie steun! De Luminus Arena zal uitverkocht zijn en moet daveren van de eerste minuut tot de laatste. We kleuren ons legioen helemaal blauw. Trek een blauwe jas of trui aan, haal je Genk shirt uit de kast, vlaggen, sjaals, alles wat blauw is doe het aan of neem het mee! Bij een historische avond hoort een legendarisch legioen.”

Primeur

Na de 3-2 nederlaag uit de heenwedstrijd hebben de Limburgers donderdag aan een 1-0 thuiszege voldoende om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de poorten van de halve finales van een Europese beker open te beuken. De laatste Belgische club die daarin slaagde, was Antwerp in het seizoen 1992-1993. De Great Old schakelde toen Spartak Moskou uit om vervolgens in de finale van de Europese Beker voor Bekerwinnaars te stranden tegen het Parma van Georges Grün. De laatste Belgische winnaar is KV Mechelen, dat in 1988 met 1-0 te sterk was voor Ajax.

Ook Anderlecht maakt nog kans op de halve finales, al staat de Belgische recordkampioen na de 1-1 van vorige week in eigen huis tegen Manchester United donderdag op Old Trafford wel voor een loodzware opdracht.