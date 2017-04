Regenbuien en frisse temperaturen blijven roet in het eten gooien

Brussel - Dinsdag blijft het wisselvallig met buien, maar woensdag en donderdag ruilen we de regen in voor wolken. Tegen het einde van de week mag de paraplu volgens het KMI weer van stal worden gehaald.

Dinsdagnamiddag blijft het wisselvallig met af en toe buien. In de Ardennen kunnen die zelfs winters zijn. Er staat een matige wind en de maxima liggen tussen 4 en 11 graden. Dinsdagavond kunnen er nog enkele buien vallen in het oosten van het land, op de Ardense Hoogten wordt dat mogelijk smeltende sneeuw.

Dinsdagnacht klaart het op en wordt het droog. In het centrum van het land wordt het 0 graden, in de Ardennen zal het licht vriezen bij -3 graden.

Woensdag blijft het droog met in de voormiddag brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. De maxima liggen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. Er waait een onaangename noordoostenwind.

Woensdagnacht koelt het flink af. Aan de kust wordt het +2 graden, in het centrum van het land 0 graden en in de Ardennen tot -4 graden. De wind neemt af.

Donderdag blijft het droog maar vooral in het oosten van het land neemt de bewolking toe. In de Ardennen wordt het 7 à 8 graden, in Vlaanderen 12 graden. Er staat een zwakke wind.

Vrijdag is het zwaarbewolkt met wat lichte regen, bij maxima tot 14 graden in het centrum. Vrijdagnacht trekt er een regenzone over ons land die zich ook zaterdag nog doet gelden. De temperaturen halen dan 12 of 13 graden. Zondag en maandag blijft het bewolkt, maar de kans op neerslag daalt.

Het KMI waarschuwt verder nog voor CO-intoxicatie.