Vierdejaars ONI KCST verkopen tussendoortjes voor Een Hart Voor Senegal

Sint-Truiden - Gedurende het tweede trimester hebben de leerlingen van het vierde jaar ONI (Handel), o.l.v. Mevr. Caroline Janssen, uit het KCST in Sint-Truiden gewerkt rond het thema Marketing. Ze schenken, vol trots, hun opbrengst aan Een Hart Voor Senegal vzw.

In het kader van het thema Marketing moesten zij een project op touw zetten waarbij ze tussendoortjes verkochten ten voordele van een goed doel. Op die manier konden zij de theorie uit de les in de praktijk omzetten.

De leerlingen mochten zelf een goed doel voorstellen om de opbrengst aan te doneren. Jirthe Giraerts presenteerde Een Hart Voor Senegal. Dit goede doel werd unaniem aangenomen door de hele klas. Op 6 maart maakten de leerlingen reclame in de school en deelden ze bestelbonnen uit. Op 10 maart werden de bestellingen opgehaald en op 15 maart hebben ze uiteindelijk alles geleverd aan de klassen die deelnamen.

Zij mogen dan ook trots de opbrengst van 129,10 euro aankondigen. Oorspronkelijk wilde de klas graag een kindje adopteren, maar Jirthe liet weten dat dit dan jaarlijks diende te gebeuren en dat de opbrengst beter werd besteed aan de werking van het schooltje, wat door heel de klas als een goed alternatief werd gezien. Op deze manier komt het ten goede aan de ganse gemeenschap van het schooltje in Bay Dëkk (Mbour, Senegal). Op de foto Jirthe Giraerts en haar klasgenoten samen met hun leerkracht, mevr. Caroline Janssen en René Henderix, voorzitter EHVS.

Ondertussen is het ‘schooltje’ uitgegroeid tot een volwaardige school; 3 kleuterklassen en de eerste 3 jaar van de lagere graad. In totaal zitten er 405 leerlingen in de 6 ‘klasjes’. Een voorbeeld: in het 1ste kleuterklasje zitten er momenteel 94 leerlingen, voor 2 leerkrachten… Alle ouders van Bay Dëkk trachten hun kinderen naar deze school te sturen. De kinderen krijgen er drie maal per week les, een verbeterde maaltijd, medische zorgen en zijn verzekerd. Dit alles door Een Hart Voor Senegal vzw, meters en peters, sponsors en sympathisanten.

EHVS vzw dankt dan ook iedereen die zijn bijdrage levert aan dit mooie project; en ditmaal in het bijzonder het vierde jaar ONI (Handel) van KCST in Sint-Truiden.

Jullie hebben allen Een Hart Voor Senegal.

