Britse premier kondigt vervroegde verkiezingen aan in Verenigd Koninkrijk

Brits premier Theresa May heeft in een onverwachte persconferentie dinsdagmiddag aangekondigd dat er nieuwe verkiezingen zullen georganiseerd worden in het Verenigd Koninkrijk. Die zullen plaatsvinden op 8 juni.

Deze ochtend kwam de melding uit het Verenigd Koninkrijk dat premier May op de middag een mededeling zou geven vanuit haar ambtswoning. Dat gebeurt alleen bij belangrijke momenten. En het bleek ook een belangrijk moment: May kondigde aan dat de Britten op 8 juni naar de stembus zouden moeten voor vervroegde verkiezingen.

Die verkiezingen zijn volgens May nodig omdat andere partijen tegen de Brexit-plannen van de regering zijn. “De overheid heeft een plan voor de Brexit die het Verenigd Koninkrijk toelaat om weer de controle te krijgen over z’n eigen wetten en grenzen”, zo zei May. “Dit is de juiste benadering, maar andere partijen zijn ertegen. Terwijl er eigenlijk eenheid nodig is.”

May daagt de oppositiepartijen uit om deze vervroegde verkiezingen te aanvaarden, om dan het volk te laten beslissen. “Laat ons het risico om onzekerheid en instabiliteit weghalen”, zegt May. “Dat doen we door het land het sterkste leiderschap te geven dat het nodig heeft.”