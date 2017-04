De streepjesprint, never out, always in. We kunnen niet meer spreken over een fashiontrend, maar een absolute 'essential' voor je garderobe. De streepjesprint spot je in allerlei soorten, kleuren en formaten.

Wat voorheen vaak als 'klassiek' werd benoemd, is vandaag super modieus en veelzijdig. De streepjes kan je combineren; streep op streep, horizontaal of verticaal, dik of dun. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wil je toch liever enkele stylingtips voor dé perfecte look. Check this out!

1. Streepjesjurk

Met een jurk in streepjesmotief zie je er instant superstijlvol uit deze zomer.

2. Streepjesblouse

Een streepjes blouse is dit seizoen heel trendy in lichtblauw met fijne witte streep. Voor een zomerse casual outfit combineer je deze blouse met een simpele witte of donkerblauwe denim.

3. Gestreept vest

Wil je je basic outfit een zomerse trendy touch geven? Maak je outfit af met een gestreepte lange vest of kort jasje.