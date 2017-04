Besmettelijk paardenvirus breekt uit in Nederlands-Limburg

Het besmettelijke rhinopneumonie-virus treft de Limburgse paardenwereld. Het betreft een variant die ertoe leidt dat drachtige merries hun veulen afstoten. Dat is in ieder geval gebeurd op manege Galop in Landgraaf, maar ook in Venray heeft het virus toegeslagen.

Openheid

Monique Lamers uit Venray, een bekend hobbyfokker van springpaarden, meldde zondag op facebook dat twee van haar merries hun veulen hebben verloren. Lamers pleit voor openheid zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen en verspreiding van het virus kan worden voorkomen. Uit financieel belang blijft die openheid echter vaker achterwege, hoort Lamers.

De Partij voor de Dieren in Provinciale Staten wees er zaterdag op dat de abortus-variant van het Rhino-virus verschillende maneges in Parkstad heeft getroffen. Statenlid Pascale Plusquin pleit ervoor dat het provinciebestuur met de paardenwereld een gedragscode opstelt die garandeert dat uitbraken tijdig openbaar worden gemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat is nodig omdat er geen meldingsplicht is.

Maatregelen

Manege Galop en Lamers stellen dat alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat zou ook zijn gebeurd op manege Rimburgerhoeve in Landgraaf, waar een mild type van het rhino-virus is aangetroffen met enkel verkoudheid als gevolg.