Madonna deelt schattige foto van nieuwe tweeling

In februari adopteerde Madonna (58) voor de derde keer kinderen uit Malawi, dit keer de tweeling Esther en Stella (4). De meisjes lijken ondertussen al ingeburgerd te zijn en hebben zelfs al wat van de gewoontes van mama Madonna overgenomen. Zo lijken ze zich graag te verkleden en nemen ze poses aan alsof ze nooit iets anders hebben gedaan.

Madonna deelde op Instagram een foto van de tweeling Stella en Esther die blijkbaar een blonde en een bruine pruik uit haar collectie hadden gevonden en er mee aan het spelen waren. De meisjes slagen er ook al goed in te poseren zoals mama dat ook kan. Het lijkt er in elk geval op dat ze het er prima naar hun zin hebben.

De superster adopteerde de twee in februari uit hun geboorteland Malawi. Naast haar twee natuurlijke kinderen Lourdes (20) en Rocco (16), heeft ze in het verleden met Mercy en David (11) ook nog twee andere kinderen uit Malawi geadopteerd. Dat al haar kinderen uit dat Afrikaanse land komen, is geen toeval want Madonna runt er een liefdadigheidsinstelling.

Madonna deelt trouwens regelmatig leuke foto's van de meisjes. Zo gingen ze blijkbaar samen eitjes rapen met Pasen en verscheen er ook al een foto van hen twee in matchende trainingspakken.

Getting Ready For the week Ahead! ?????????????????????????? Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 17 Apr 2017 om 9:31 PDT

Gang-Gang! ??Easter Egg Hunt! ?????????????????????????????????? Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 16 Apr 2017 om 12:55 PDT