Kimmer Coppejans stoot vlot door in Challenger Qingdao

Kimmer Coppejans (ATP 174) heeft zich dinsdag probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Chinese Qingdao (gravel/125.000 dollar).

De 23-jarige Coppejans was met 6-1 en 6-0 duidelijk te sterk voor de 29-jarige Oekraïener Denys Molchanov (ATP 767), een qualifier. Na amper 45 minuten tennis was de wedstrijd afgelopen.

Om door te stoten naar de kwartfinales, moet Coppejans voorbij de Italiaan Gianluigi Quinzi (ATP 258) of het Sloveense vierde reekshoofd Blaz Kavcic (ATP 129). Coppejans is de enige Belg op de tabel in Qingdao.