Luca Brecel kent ongeziene inzinking en ligt uit het WK snooker

Het WK snooker zit er helaas op voor Luca Brecel. De jonge landgenoot maakte nochtans een ijzersterke eerste indruk en sloot zondagavond af tegen de wereldtopper Fu bij een 2-7. De tweede sessie verliep echter rampzalig, Brecel won nog maar twee frames en verloor uiteindelijk met 10-9... Fu schaart zich zo bij de laatste 16, Brecel moet naar huis.

Zondag had Brecel een 2-7 voorsprong genomen in de eerste sessie, maar maandag was Fu heel wat beter bij de les. Met breaks van 75 en 83 trok de nummer acht van de wereld meteen de eerste twee frames naar zich toe. Brecel antwoordde met een break van 56, maar stapelde vervolgens de missers op, wat Fu toeliet tot 8-8 terug te komen. Toen Brecel na een zeldzame fout van “Cue-Man-Fu” nog eens een uitstekende mogelijkheid kreeg, werd hij genekt door de scheidsrechter. Die had een doorstoot gezien, maar hij was dan wel de enige. Een sportieve Fu stelde voor om de videobeelden te bekijken, maar daar wou de referee niet op ingaan.

Koelbloedige Fu

Zijn dubieuze beslissing had uiteindelijk geen gevolgen. Met een break van 78 haalde Brecel alsnog het spelletje binnen, om zo als eerste op één frame van de zege te komen. Brecel kreeg in het volgende frame een kans om het af te maken, maar het was Fu die na een fluke een reeks van 85 wegpotte om zo een beslissende negentiende frame uit de brand te slepen. Daarin toonde de 39-jarige Hongkonger, twee keer halvefinalist op het WK, zich het koelbloedigst.

Volgende week zondag en maandag neemt Fu het in de achtste finales (best of 25) op tegen de Australiër Neil Robertson (WS-9), wereldkampioen in 2010, of de Thaise WK-debutant Noppon Saengkham (WS-72).

Het was de tweede WK-deelname voor Brecel. In 2012 werd hij met 17 jaar en 45 dagen de jongste deelnemer in de geschiedenis. Toen ging hij er in de eerste ronde met 10-5 uit tegen de Schot Stephen Maguire (WS-24).