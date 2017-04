Genkenaar nieuw gezicht in ‘Spitsbroers 2

Genk -

Binnenkort mogen we ons verwachten aan het tweede seizoen van de tv-serie ‘Spitsbroers’. Vorig jaar in juni startten de opnames van de reeks over de jonge profvoetballer Dennis Moerman die op zoek is naar eeuwige voetbalroem in zijn tweede seizoen bij Racing Genk. Naast Gökhan Girginol acteert nog een Limburger in ‘Spitsbroers’: Andreas Koundourakis speelt de rol van een ploegmaat van Dennis.