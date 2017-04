Ouders van overleden Noah loodsen paashaas naar kinderafdeling Jessa

“We willen kinderen in het ziekenhuis, al is het maar heel even, laten vergeten dat ze ziek zijn”, zegt Frank De Schepper. Foto: svdi

Hasselt - Anja en Frank De Schepper, de ouders van Noah, die in augustus 2014 op 4-jarige leeftijd overleed aan een hartafwijking, hebben op paasmaandag geschenkjes uitgedeeld op de kinderafdeling van het Hasseltse Jessaziekenhuis. “Dit is voor ons een moeilijke dag, maar het helpt dat we andere kinderen een mooi moment kunnen bezorgen”, zegt Frank.

“Op de kinderafdeling van het Jessaziekenhuis liggen op dit moment elf kindjes”, vertelt Frank De Schepper uit Voeren. “Anja kocht voor elk van hen een passend cadeautje. Ik verkleed me als paashaas en overhandig hen die geschenkjes.”

Drie jaar geleden verloren Frank en Anja hun zoontje Noah aan een hartafwijking. Ze weten dus als geen ander hoe kinderen in het ziekenhuis zich voelen. “Voor ons is dit weer een moeilijke dag, maar we weten dat we met dit goede doel zieke kinderen een mooi moment kunnen bezorgen”, zegt Frank.

“Sinds ons Noahtje overleden is na een harttransplantatie hebben wij dan ook de vzw Noah4life opgericht om orgaandonatie en -transplantatie onder de aandacht te brengen. Maar tegelijk willen we ook zieke kinderen op feestdagen als Pasen of Kerstmis een bezoekje brengen in hun ziekenhuiskamer zodat ze, heel even toch, kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Met Noah, onze kleine ster aan de hemel, altijd in onze gedachten.”