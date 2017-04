Check: beschermt thee tegen dementie?

Tea time! Een vrouw die dagelijks thee drinkt, beschermt haar brein tegen cognitief verval. Dat zou blijken uit een Singaporese studie.

In het Verre Oosten geloven ze dat thee goed is voor de hersenen. Wetenschappers van de nationale universiteit van Singapore wilden deze hypothese onderzoeken. Ze gebruikten gegevens van een lang lopende studie die Singaporezen van 55 jaar en ouder opvolgt. Van de deelnemers werden eerst gegevens verzameld in de periode 2003 tot 2005. Later werden hun cognitieve functies (geheugen, concentratievermogen,…) opnieuw getest in de periode 2006 tot 2010. Voor de nieuwe deelstudie werden gegevens van 957 deelnemers geselecteerd die bij aanvang van de studie beschikten over normale cognitieve functies. Van hen hadden er 72 op het einde van de opvolgperiode tekenen van dementie ontwikkeld.

De onderzoekers ondervroegen de deelnemers over hun theegewoontes: hoe vaak en hoeveel ze thee dronken, en welke thee dan wel. Van alle deelnemers dronk 69 procent regelmatig thee.

Vervolgens gingen ze na hoe de theeconsumptie correleerde met cognitief verval. Ze stelden vast dat bij de theedrinkers 39 personen (5,9 procent) dementie had ontwikkeld, en bij de niet-theedrinkers 33 personen (11,1 procent). Theedrinkers liepen dus de helft minder risico op het ontwikkelen van dementie, maar enkel als ze drie tot vier koppen per dag dronken. Minder of meer thee drinken had namelijk geen effect op het risico tot dementie. De gunstige invloed van thee op het brein bleek enkel voor de vrouwelijke deelnemers op te gaan en voor diegenen die een bepaald gen dragen dat voorbeschikt voor de ontwikkeling van dementie. De onderzoekers besloten dat thee het risico op achteruitgang van hersenfuncties in het latere leven helpt voorkomen.

Hun analyse is echter gebaseerd op slechts 72 personen die tekens van dementie vertoonden, wat weinig is. Eigenaardig is ook dat het gunstig effect enkel bij drie tot vier koppen thee per dag voorkwam, en helemaal niet bij vijf of meer koppen. De onderzoekers hielden wel rekening met diverse beïnvloedende factoren, maar waarschijnlijk spelen nog andere onbekende parameters mee. Dat het effect enkel zou opgaan voor vrouwen en voor diegenen die genetisch een hoger risico lopen op dementie doet al helemaal de wenkbrauwen fronsen.

Deze studie laat dan ook niet toe uitspraken te doen over het verband tussen thee en dementie. Wie iets wil doen aan het risico op dementie kan beter focussen op gezonde voeding, voldoende beweging en een gezond gewicht.

0% waar

De studie bewijst helemaal niet dat thee beschermt tegen dementie. Thee is een gezonde, calorieloze dorstlesser. Laat je thee gewoon smaken, meer moet dat niet zien!