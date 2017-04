Wat als Hasselt en Genk fuseren? Dan krijgen we naar Europese maatstaven een middelgrote stad van 140.000 inwoners. Dan wordt Hasselt-Genk na Antwerpen en Gent de derde stad van Vlaanderen. Dan krijgt Limburg door de macht van het getal een stad die meetelt in Brussel. Dan krijgt de regio meer middelen om te investeren in openbaar vervoer en cultuur. Dan kan Limburg aantrekkelijk blijven voor jonge afgestudeerden. In wetenschappelijke, culturele, politieke en economische middens verwacht men deze en nog een heleboel andere voordelen.

De fusie Hasselt-Genk blijft voor alle duidelijkheid een ‘wat als-verhaal’. Pure fictie tot nu toe, maar volgens mensen die het kunnen weten wel het goedkoopste project om Limburg in de toekomst welvarend te houden. Het idee van de fusie Hasselt-Genk is geopperd tijdens de SALK-besprekingen na de sluiting van Ford Genk. In een tijd dat de hele wereld verstedelijkt, kan een regio zonder bruisende centrumstad het op termijn vergeten. In de politiek, het bedrijfsleven, het onderwijs, de mobiliteit en de ontspanningssector geldt nu eenmaal de wet van de grote getallen.

Ook al lijkt het idee op het eerste gezicht van de pot gerukt omdat de mentaliteit in Hasselt en Genk zo verschillend is, toch loont het de moeite om de bi-pool Hasselt-Genk echt op de kaart te zetten. Een inwoner verliest zijn identiteit niet als zijn stad groter wordt of een andere naam krijgt. Wie nu sentimenteel vasthangt aan zijn wijk of gemeente zal dat na een fusie nog evengoed kunnen. Een fusie biedt voor de ambtenaren van beide steden meer mogelijkheden om zich te professionaliseren en een nog betere dienstverlening aan te bieden. We gaan ervan uit dat stedelijke administraties niets liever willen. Van de politici verwachten we sowieso dat zij het beste willen voor hun steden. Als experten er zeker van zijn dat een fusie het beste is voor de steden en brede regio, zullen de bestuurders van Hasselt en Genk dat advies wel volgen.

In Vlaanderen verengt het fusiedebat zich tot een beweging tegen de steden. In Oost-Vlaanderen verenigen Kruishoutem en Zingem zich tegen Oudenaarde. In Limburg fuseert Opglabbeek met Meeuwen-Gruitrode om uit de klauwen van Genk te blijven. Wie open in de wereld staat en een beetje vooruitkijkt, weet dat de toekomst aan de steden is. Het beste onderwijs, de interessante bedrijven, mooiste winkels, musea of theaters vind je in de stad. Verstedelijking is broodnodig om de klimaatverandering te stoppen. Als we niet dichter bij elkaar gaan wonen, ons niet meer samen willen verplaatsen met openbaar vervoer of verwarmen met stadsverwarming, verliezen we de strijd tegen de broeikasgassen.

De wereld verandert in een sneller tempo dan we dat zouden willen. We kunnen ernaar blijven kijken en blijven stilstaan. We kunnen er ook actief aan deelnemen en onze plaats in het toekomstige landschap opeisen. Een fusie Hasselt-Genk is zeker de moeite waard om te overwegen. Al was het maar in het belang van Limburg.