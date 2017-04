“Afbraakbedrijf spreidde door asbest vervuilde grond uit over vier gemeenten”

Houthalen-Helchteren / Hechtel-Eksel / Bocholt / Peer -

Er is in Peer asbest gevonden op een akker en aan het sportcomplex van Snow Valley en voetbalclub K. Peer SV. Dat blijkt uit staalnames door gemeenteraadsleden uit de oppositie. Volgens hen is het asbest afkomstig van de stortplaats Hoppenest in Peer. En zou de eigenaar - het bedrijf H. De Coster Grondwerken - de grond aangeboden hebben aan boeren in Peer, Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel en Bocholt. “Bij die hele opruiming van het stort werd de regelgeving met de voeten getreden. Een technisch verslag, bodemonderzoek, milieuvergunningen, vrachtbrieven, het ontbreekt allemaal,” klinkt het bij oppositiepartij Appel die het “milieuschandaal” morgen op de gemeenteraad wil bespreken.