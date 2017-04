“Everton wil van Lukaku de duurste speler ter wereld maken”

Vertrekt Romelu Lukaku of vertrekt hij niet? Het wordt zonder enige twijfel dé transfersoap van komende zomer. Everton wil zijn topschutter niet verkopen, maar als het niet anders kan, willen de Toffees boter bij de vis. Véél boter. De lokale krant The Liverpool Echo meldt dat Everton 100 miljoen pond plakt op het hoofd van Big Rom. Omgerekend zo’n 120 miljoen euro, Lukaku zou daarmee de duurste speler ter wereld worden.

Ter vergelijking: afgelopen zomer ging Paul Pogba van Juventus naar Manchester United voor 105 miljoen euro. De Fransman, toevallig ook een goede vriend van Romelu, is daarmee de duurste transfer ooit.

Everton wil (en moet) Lukaku natuurlijk niet verkopen, want de spits heeft nog steeds twee jaar contract bij de blauwe club uit Liverpool. Hij scoorde dit seizoen al 24 doelpunten en is daarmee de topschutter in de Engelse Premier League.