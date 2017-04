Trump blundert tijdens eerste paasfeest op Witte Huis

Het moest een monumentaal iets worden: het eerste paasfeest van Donald Trump en diens familie op het Witte Huis. Tientallen kinderen werden uitgenodigd, en ook de pers was massaal aanwezig. Maar Trump, die ging helemaal de mist in.

Melania besloot samen met de paashaas en zoon Barron naast Donald Trump op het balkon van het Witte Huis te verschijnen. Het zag er allemaal wat stijfjes uit, zeker toen het volkslied van start ging. Maar Trump zorgde al snel voor de blooper van de dag. Terwijl iedereen zijn hand op het hart hield en rechtop ging staan, bleef Trump wat wezenloos rondturen. Het was uiteindelijk Melania die de fout opmerkte en hem duidelijk aanstootte om hem te corrigeren. Trump haastte zich nog om zich in de juiste positie te wurmen, maar het onheil was al geschied.

Melania probeerde nadien de blunder van haar man nog te verbloemen door voor te lezen uit het boek ‘Party Animals’ van Kathie Lee Gifford. Volgens de first lady is dat boek het ultieme toonbeeld van hoe verschillend we allemaal zijn en toch hetzelfde. Ze speelde samen met Trump en de aanwezige kinderen ook enkele spelletjes, waarbij Trump als scheidsrechter fungeerde.