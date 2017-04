Noord-Korea voert druk op: “Vanaf nu wekelijks raketten testen, situatie kan leiden tot totale oorlog”

Noord-Korea is duidelijk niet bang van het dreigende Amerikaanse gevaar. Meer zelfs, ze reageren furieuzer dan ooit en ‘beloven’ zelfs nog meer rakettesten uit te voeren. “Op wekelijkse basis”, aldus de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Hang Song-Ryol aan de BBC.

“We zullen voortaan raketten testen op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis. Indien de Verenigde Staten overgaan tot militaire actie, dan zal dat leiden tot een totale oorlog”, aldus Hang Song-Ryol. Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea dreigementen uit tegen de ‘Westerse wereld’, maar de situatie lijkt wel alsmaar grimmiger te worden. Zeker sinds de Verenigde Staten het land aanmaande hun geduld niet langer te testen omdat “het tijdperk van strategisch geduld bij hen stilaan voorbij was”.

Opmerkelijk genoeg, toen de Amerikaanse vicepresident Mike Pence zondag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel aankwam, besloot Noord-Korea een raket te testen. De test mislukte maar zette wel duidelijk de toon van provocatie. “We willen via een vreedzame manier en via onderhandelingen tot meer veiligheid komen. Maar alle opties liggen op tafel en we blijven zij-aan-zij met Zuid-Korea”, aldus Pence.