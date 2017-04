Tongeren - De liefhebbers van sportieve wagens zoals in de film 'The fast and the furious' konden vandaag terecht in Tongeren. Daar vond de 12e editie van de Lower Level Tuning Day plaats. Tuners komen er samen om inspiratie op te doen en elkaar hun wagen te tonen. Opvallend, het evenement trekt ook meer en meer vrouwen aan.