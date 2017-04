Bocholt wint derde landstitel handbal

Bocholt heeft maandag in de Sportoase van Leuven de Beker van België handbal gewonnen. In de finale versloeg het Sasja met 26-22 (rust: 13-10). Na 2013 en 2015 is het de derde keer dat de Limburgse club zijn naam op de erelijst zet. Eerder dit seizoen won Bocholt ook al de BENE-League. In mei kan Bocholt de triple compleet maken door zijn landstitel te verlengen.

Bij aanvang van de wedstrijd eisten beide doelmannen met enkele knappe reddingen alle aandacht op. Na tweeëhalve minuut opende Kostic voor Sasja de score. Bocholt nam meteen over en liep dankzij vijf treffers van Bartosz Kedziora uit tot 7-2. Heel even leek het erop dat Bocholt er een zondagswandeling op maandag van maakte, maar Sasja, dat niet op spelverdeler Kevin Jacobs kon rekenen (blessure), knokte zich terug in de wedstrijd. Bij de rust was het 13-10.

In het begin van de tweede helft waren de Hobokenaars bij de pinken en mede dankzij treffers van Roelants, Rola en Bisschop kwamen ze langszij, 13-13. Sasja beet zich vast in de match en bleef tot 17-17 de evenknie van Bocholt. Halfweg de tweede helft bouwden de Noord-Limburgers beetje bij beetje hun voorsprong uit. Met nog 10 minuten te gaan diepte Pucnik de kloof uit tot vijf doelpunten. De broers Bartosz (9 goals) en Damian Kedziora (5) tekenden samen voor 14 doelpunten. Pucnik legde met zijn vijfde van de namiddag de eindstand vast.