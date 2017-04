Bus rijdt zich hopeloos vast door foutparkeerder en technisch defect

In Wijnegem heeft een bus van De Lijn maandagmiddag voor een kleine verkeerschaos gezorgd in de Fortveldstraat. Door een foutparkeerder reed de bus zich vast waarna het ook in panne viel bij een manoeuvre.

In Wijnegem staat paasmaandag traditioneel in het teken van de jaarmarkt en dat brengt ook wegomleggingen met zich mee. Voor een buschauffeur van De Lijn die op de Merksemsebaan reed, zorgde dat voor verwarring. Aan de Tuinwijk sloeg de bestuurster verkeerd af waardoor ze zich met de bus vastreed. Met de hulp van omstaanders werd de bus uit de benarde situatie gehaald maar iets verder aan de Fortveldstraat liep het opnieuw mis.

Door een fout geparkeerd voertuig achter de hoek kon de buschauffeur haar bocht niet nemen. Ze probeerde zich in een betere positie te manoeuvreren maar daarbij ontstond een technisch defect aan het stuur. De bus viel in panne en stond een tijdje compleet stil. Andere bussen moesten een aangepaste omleiding volgen.

Het fout geparkeerde voertuig werd - onder applaus van de tientallen omstaanders - getakeld waarna twee medewerkers van De Lijn de bus alvast iets verder de straat in kregen, waar het voertuig getakeld kon worden.

Bij het defect aan het stuur kwam wat olie op de weg. Dat werd na de takeling nog opgekuist.

De chauffeurs hadden hun dagje niet in Wijnegem want vlak bij op de Merksemsebaan had een bestuurder de wegomlegging niet gevolgd waardoor hij zich vastreed op een wegversperring.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM