Vijf personen gearresteerd na achtervolging op E314

Maasmechelen - De E314 is ter hoogte van Maasmechelen een tijdlang versperd geweest door een ongeval na een politieachtervolging. Het verkeer verliep erg moeizaam richting Nederland en de file groeide erg snel aan. Bij het ongeval zou een politieagent gewond geraakt zijn, er werden vijf personen gearresteerd.

Bij de achtervolging die maandag in de vooravond eindigde in Maasmechelen zijn vijf personen gearresteerd. De chauffeur van de auto had het stopsignaal van een controle op de autosnelweg genegeerd en was verder gereden. De wegpolitie zette meteen de achtervolging in. De omliggende politiezones werden opgeroepen voor bijstand.

Ter hoogte van Maasmechelen – in de richting van Nederland - werd een wegblokkade met politievoertuigen opgezet. Ook die versperring werd door de vluchtende chauffeur genegeerd. Even verderop werd de auto toch tot stilstand gedwongen. De vijf inzittenden werden in de boeien geslagen. Ze worden momenteel verhoord. Een agent zou bij de interventie gewond zijn geraakt. De autosnelweg was een tijdje afgesloten voor alle verkeer.

Het verkeerscentrum raadde daarom automobilisten aan een omleiding te volgen. “De afhandeling zal nog geruime tijd in beslag nemen. Hou rekening met oplopende wachttijden. Wie de hinder wil vermijden, kan best omrijden. Door in Lummen de E313 op te rijden, Aken te kiezen en dan via Luik de E40 te kiezen", klonk het toen. Omstreeks 17u30 waren de betrokken wagens getakeld en kon het verkeer stilaan terug op gang komen.

Voorgestelde omleidingsweg. Foto: Verkeerscentrum

