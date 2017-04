Vliegtuig stort neer op parking van Lidl in Portugal: vijf doden

Vliegtuig ontploft in de lucht en stort neer op Portugese Lidl: vier doden Video: Facebook

In het Portugese Tires, zo’n twintig kilometer van de hoofdstad Lissabon, is een vliegtuigje gecrasht op de parking van de winkelketen Lidl. Op amateurbeelden van een ooggetuige is een enorme rookpluim te zien. De piloot, drie passagiers en een vrachtwagenchauffeur zijn overleden.

Het toestel zou al kort na het opstijgen gecrasht zijn en stond vermoedelijk geregistreerd in Zwitserland. Het vliegtuig zou eerst tot ontploffing zijn gekomen in de lucht om nadien op een vrachtwagen neer te storten die op de parking van de Lidl stond.

Wat de oorzaak is van de ontploffing en de crash die erop volgde, is nog niet bekend. Drie personen op het vliegtuigje hadden de Franse nationaliteit, de vierde persoon was een Zwitser. Ook de Portugese chauffeur van de vrachtwagen kwam om het leven.

Naast het vliegtuig vlogen ook enkele voertuigen op de parking van de Lidl en een huis in brand. Momenteel zijn vijftig reddingswerkers ter plaatse. President Marcelo Rebelo de Sousa is intussen aangekomen bij de plaats van de crash.

Foto: EPA

Foto: EPA

Foto: EPA