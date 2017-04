Referendum over doodstraf “zou inbreuk tegen Europese waarden” zijn

Mocht Turkije, zoals president Recep Tayyip Erdogan heeft aangekondigd in het geval de Turken zouden kiezen voor een presidentieel systeem, een referendum houden over het invoeren van de doodstraf, dan zou dit een “breuk met de Europese waarden” en een “inbreuk van de Turkse engagementen in het kader van de Raad van Europa” betekenen. Dat stelde de presidentiële dienst in Parijs maandag, daags na het referendum waarin de Turken bij kleine meerderheid het door Erdogan verhoopte “ja” hebben gestemd.

Over het referendum van zondag was het communiqué van het Elysée kort. Parijs “neemt nota” van het resultaat en van het aanvechten (door de oppositie) van de cijfers. De uitslag, aldus het Elysée, wijst op “verdeeldheid” in de Turkse maatschappij “over de geplande grondige hervormingen”.

De Turkije-deskundige van het Europees Parlement vindt dat de gesprekken over Turkse toetreding tot de EU moeten opgeschort worden indien de in het referendum goedgekeurde hervormingen zonder aanpassingen worden uitgevoerd. Dat schreef Kati Piri op haar website. Turkije kan niet tot de EU toetreden met een grondwet die de scheiding der machten niet respecteert, luidde het. In de huidige omstandigheden voortpraten over Turkse toetreding is, aldus Piri, een “farce”.

De meest drastische reactie op de volksraadpleging kwam van de xenofobe Duitse partij Alternatief voor Duitsland (AfD). Die partij, die in Duitsland de wind in de zeilen heeft, wil dat alle in Duitsland wonende Turken die “ja” hebben gestemd naar Turkije worden teruggestuurd.

Het Russische parlementslid Konstantin Kosatsjev stelde op zijn Facebookpagina dat Erdogan “niet enkel zijn persoonlijke macht wil versterken, maar ook een einde wil maken aan de Europese integratie (van Turkije)”. De initiële reactie van Brussel is duidelijk, aldus de voorzitter van het comité Buitenlandse Zaken van de Federatieraad (het Hogerhuis): “Dit Turkije heeft niets te maken met de EU.”

