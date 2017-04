Paasvakantie is voltreffer voor toerisme in Limburg

De voorbije paasvakantie was een voltreffer voor het toerisme in Limburg. 7 op 10 logieshouders en 8 op 10 van de grote attracties spreken van een status quo en zelfs verbetering ten opzichte van de succesvolle paasvakantie vorig jaar. Dat blijkt uit een steekproef die Toerisme Limburg vzw hield bij 168 Limburgse logies en 19 grote attracties in de provincie. “Hiermee trekken we de positieve lijn door die zich nu al sinds 2014 aftekent. Dat was het jaar waarin we ons vernieuwende samenwerkingsmodel met de sector hebben gelanceerd”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed én voorzitter van Toerisme Limburg vzw.

Bloesems en fietsen

In vergelijking met vorig jaar viel de paasvakantie ietsje later. Net op het ogenblik dat de eerste bloesems ontloken. En dat lokte heel wat extra toeristen naar Haspengouw. Het fijne fietsweer zorgde niet enkel daar voor veel fietsers, maar gaf een flinke boost voor heel Limburg. “Met maar liefst 60% meer fietsers deze paasvakantie in vergelijking met vorig jaar zien we dat al onze inspanningen om Limburg als fietsparadijs op de kaart te blijven zetten ook echt lonen. Ook de Limburgers zelf hebben massaal hun fiets van stal gehaald.“

Meer impact dankzij samenwerking

In 2015 startte Toerisme Limburg haar samenwerkingsplatform op. Via een uniek participatiemodel kunnen steden, gemeenten en toeristische partners vandaag vlot de middelen bundelen. Dit vergroot de toeristische slagkracht waardoor de campagnes verder dan ooit reiken.

“In het voorjaar hebben we Limburg opnieuw sterk geprofileerd. Er was de voorjaarsspecial bij de Vlaamse kranten op bijna 500.000 exemplaren, online campagnes met een focus op beleving en natuurlijk de nieuwe Limburg Vakantiegids die dit jaar ‘gastvrijheid’ als thema heeft. Begin februari verdeelden we bijna 40.000 exemplaren in 11 grote treinstations. Toen bleek al dat het enthousiasme van de mensen groot was. Dat was ook het geval op de fietsbeurzen in Utrecht en Gent. Limburg is duidelijk uitgegroeid tot een gegeerde vakantiebestemming.”

2016: een nieuw recordjaar?

De cijfers bevestigen dit. 2015 was een recordjaar met bijna 4,1 miljoen overnachtingen in Limburg. Voorlopige cijfers van de FOD economie doen vermoeden dat Limburg dit aantal in 2016 nog heeft verbeterd. Voor de eerste tien maanden tekende de provincie al een stijging op met 4% voor de aankomsten en 2,8% voor de overnachtingen. De sterkste stijging van alle Vlaamse provincies. Meer nog: alleen Antwerpen (+ 0,2%) tekende samen met Limburg een stijging op in het aantal overnachtingen.

Igor Philtjens: “Deze positieve evolutie willen we maar wat graag bestendigen. Ze is uiterst belangrijk voor onze economie van de vrije tijd. Die is intussen uitgegroeid tot een speerpuntsector voor Limburg. Een sector die heel wat niet-delokaliseerbare jobs oplevert.”

Blikken over de grens

Ook de Nederlandse en Duitse toeristen weten Limburg steeds vlotter te vinden. De gezinsbijlages bij Libelle in Nederland en Aachener Zeitung en Rheinische Post in Duitsland (samen met Nederlands-Limburg) vergroten de bekendheid van onze provincie als gastvrije kwaliteitsbestemming. En ook de Limburgers zelf gaan steeds vaker op vakantie in eigen regio. De jongste jaren richt Toerisme Limburg zich nadrukkelijk op haar gouwgenoten zodat ze Limburg beter leren kennen, uitgroeien tot Limburg-ambassadeurs en zo nog extra bijdragen tot de legendarische Limburgse gastvrijheid.

Igor Philtjens: “‘Op vakantie gaan dichter bij huis’ is ‘trending’. Net zoals de zoektocht naar persoonlijke verhalen, authenticiteit en kwaliteit. In Limburg vind je dat allemaal terug. Komt daarbij dat we met Toerisme Limburg vzw ook hard inzetten op het 365-dagenseizoen waarmee we Limburg het hele jaar door op de kaart zetten. We willen meer toeristen verspreid over 365 dagen. Zodat niet enkel de omzet van onze ondernemers stijgt, maar ook onze grootste troeven – onze natuur, landschappen, rust, fietsroutenetwerk, gezelligheid en gastvrijheid – niet aangetast worden.”

Communicerende vaten

Niet alleen voor verblijfstoeristen, maar ook voor dagrecreanten profileert Limburg zich steeds meer als een echte vakantiebestemming. Toeristen willen vooral iets beleven. De vele Limburgse attracties werken als communicerende vaten in functie van de weersomstandigheden. ‘All weatherlocaties’ zoals de indoor skipiste in Peer, de indoor pretparken, subtropische zwembaden, duiktoren TODI op be-MINE, C-mine expeditie, … zorgen ervoor dat de toerist langer blijft en vaker komt. Tijdelijke exposities zoals Timeless Beauty in het Gallo-Romeins Musem en evenementen zoals de Ketnet Heldendag in Bokrijk voegen toe aan de toeristische mix.

“In onze sector heerst vandaag een heel positieve dynamiek. Onze steden, gemeenten en ondernemers stellen zich steeds flexibeler en pro-actiever op. Er ontstaan ook steeds meer spontane initiatieven en samenwerkingsvormen. Dat is een goede zaak. Hoe meer onze provincie ‘vibreert’, hoe meer ze prikkelt als dichtbij-bestemming. En eens de toeristen van onze Limburgse gastvrijheid hebben geproefd, houdt niets hen tegen om terug te komen”, besluit Igor Philtjens.

Verschillende keren per jaar bevraagt Toerisme Limburg vzw de markt. Hiermee houdt ze de toeristische vinger aan de pols zodat ze vlotter kan inspelen op toeristische tendensen en evoluties. Uit de jongste enquête blijkt dat de logiessector enthousiast terugblikt op de voorbije paasvakantie. 7 op 10 logiesuitbaters meldt evenveel of meer overnachtingen dan vorig jaar.