Iran reageert terughoudend op referendumresultaat

Iran reageert terughoudend op het resultaat van het grondwettelijk referendum in buurland Turkije. “Het gaat om een interne aangelegenheid van Turkije en het Turkse volk en we zullen het resultaat respecteren”, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bahram Ghassemi, maandag.

Hij vindt het nog te vroeg om te oordelen over de politieke gevolgen van het referendum. Teheran hoopt wel dat het resultaat tot stabiliteit in Turkije zal leiden en de veiligheid en vrede in de regio zal bevorderen, zei Ghassemi op een persconferentie in Teheran.