De Wever mengt zich in debat over “uitdoving” dubbele nationaliteit

N-VA-voorzitter Bart De Wever wil over de partijgrenzen heen werk maken van “het uitdoven van de dubbele nationaliteit”. De Wever reageert daarmee op de uitspraak van CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert die na het Turkse referendum een oproep deed om de dubbele nationaliteit af te schaffen. Volgens De Wever zijn er misschien wel technische en praktische belemmeringen, “maar deze zijn niet onoverkomelijk”, zegt hij aan Belga.

Na de uitslag van het Turkse referendum en het hoge percentage ja-stemmers in België (her)lanceerde CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert het debat over de dubbele nationaliteit. In een tweet pleitte hij ervoor te stoppen met de dubbele nationaliteit. Ook Open Vld-politica Ann Brusseel vindt dat het debat over de dubbele nationaliteit moet gevoerd worden.

N-VA-staatssecretaris Theo Francken reageerde alvast positief en ook N-VA-voorzitter Bart De Wever is “verheugd dat CD&V en Open Vld het debat over de dubbele nationaliteit willen aangaan”. “Wij zijn er al langer voorstander van om de dubbele nationaliteit te laten uitdoven. Er bestaan technische en praktische belemmeringen, maar deze zijn niet onoverkomelijk”, aldus De Wever.

De Wever doet dan ook een oproep om “over de partijgrenzen heen werk te maken van het uitdoven van de dubbele nationaliteit”. “We hebben daar al het nodige studie- en voorbereidende werk over verricht, dus er is een basis om van te vertrekken”, aldus De Wever.