Jankovic en Standard gaan “in onderling overleg” uit elkaar

Aleksandar Jankovic is niet langer de trainer van Standard Luik. De Servische coach had maandag een onderhoud met voorzitter Bruno Venanzi. In dat gesprek werd beslist de samenwerking “in onderling overleg” te beëindigen. Jankovic, die pas in de loop van het seizoen overkwam van Mechelen, betaalt het gelag voor het zwakke seizoen van de Luikse club.

De coach slaagde er niet in om de ploeg naar Play-Off 1 te loodsen. Standard ging vervolgens met hoge ambities van start in Play-off 2, maar ook daar liep het verkeerd. Na een dramatische 2 op 9 groeide de kritiek, maandag werd dan beslist om de samenwerking stop te zetten . Vrijdag speelden de Luikenaars nog 2-2 gelijk tegen Union.

De Serviër nam begin dit seizoen over van Yannick Ferrera, die dan weer Jankovic opvolgde bij KV Mechelen. Na een korte heropleving zakten de Rouches na de winter helemaal in elkaar. Het wacht in PO2 nog steeds op zijn eerste zege.

Zondag stuurde hard kern nog een communiqué de wereld in, waarin het vraagt om een koerswijziging. “We herkennen onze club niet meer.” De supporters wilden ook “een trainer met naam.” De vacature staat alvast open.