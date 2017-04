Pence na mislukte Noord-Koreaanse rakettest: "Alle opties liggen op tafel"

De Verenigde Staten sluiten geen enkele optie uit wat het Noord-Koreaanse raket- en nucleaire programma betreft. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maandag gezegd tijdens zijn bezoek aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea zijn de afgelopen weken hoog opgelopen vanwege verschillende raketlanceringen door Pyongyang en de versterkte toon van de VS over het nucleaire programma van Noord-Korea. De VS stuurden onlangs een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea liet dan weer weten "meedogenloos" te reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten.

De mislukte rakettest van zondag van Pyongyang gebeurde toen Pence onderweg was naar Zuid-Korea. De vicepresident noemde de test zondag een "provocatie" voor enkele van de 28.500 Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea zijn gestationeerd. Hij benadrukte dat de test aantoont welke risico’s de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen lopen.

Volgens Pence willen de Verenigde Staten op een "vreedzame manier en via onderhandelingen" tot meer veiligheid komen. "Maar alle opties liggen op tafel en we blijven zij-aan-zij met Zuid-Korea", zo zei Pence tijdens een bezoek aan het grensdorpje Panmunjom, waar in 1953 het staakt-het-vuren werd ondertekend.

Pence zei er dat de relatie tussen de VS en Zuid-Korea "onveranderlijk is en elke beproeving zal doorstaan". "De boodschap van het Amerikaanse volk is dat we vrede willen, maar Amerika heeft altijd vrede gezocht door macht te gebruiken en mijn boodschap vandaag - terwijl ik achter de Amerikaanse soldaten in Korea en achter de moedige soldaten van de Koreaanse republiek sta - is er een van vastberadenheid". "Het Noord-Koraanse volk en leger mogen die vastberadenheid van de VS om haar bondgenoten te steunen, niet verkeerd begrijpen", aldus nog Pence.