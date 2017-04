Belgische Turken stemmen meest uitgesproken ‘ja’ van hele diaspora

Nergens ter wereld werd zo uitgesproken ‘ja’ gestemd tijdens het Turkse referendum als in België.

Dat blijkt uit cijfers van het Turkse persagentschap Anadolu, op een moment dat meer dan 98 procent van de stemmen is geteld. Terwijl het ja-kamp in Turkije zelf afklopte op 51,2 procent, liep dat in België op tot 77,1 procent. Jordanië volgt wel op de voet met 75,8 procent (560 stemmen).

Vanuit België waren omstreeks 20 uur al meer dan 22.000 stemmen geteld. Ruim driekwart sprak zich uit voor de grondwetswijzigingen die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil doorvoeren.

Europa

Ook in sommige andere West-Europese landen boekte het ja-kamp een klinkende overwinning. Na Oostenrijk (71 procent) en Nederland (69 procent) volgen Frankrijk (64,5 procent), Duitsland (62,8 procent) en Denemarken (57,1 procent ). Elders op het Oude Continent wonnen de neen-stemmers het pleit. Uitschieters zijn onder meer het Verenigd Koninkrijk (82,2 procent) en Spanje (81,3 procent).

VS en Canada

In de Verenigde Staten en Canada bleek de tegenstand zoals verwacht eveneens groot. Op een kleine 18.000 VS-stemmen waren er meer dan 14.900 negatief (83 procent), in Canada stemde zowat driekwart van de ruim vijfduizend kiezers tegen. Gelijkaardige cijfers vielen te noteren in Rusland en China.

In Saudi-Arabië stemde 58,3 procent van de 2.700 referendumkiezers tegen, in Irak 65,4 procent en in Algerije 57 procent. Uit landen als Egypte, Iran en Soedan zijn voorlopig geen cijfers beschikbaar.