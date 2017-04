Belgische U16 plaatst zich voor eindronde EK volley

België heeft zich zondag in het Deense Holte gekwalificeerd voor de eindronde van het Europees kampioenschap volleybal voor speelsters tot 16 jaar. De Belgische volleybalmeisjes wonnen het derde en beslissende duel tegen gastland Denemarken met 3-1.

De setstanden waren 22-25, 25-17, 25-20 en 25-19. Eerder boekte het team van coach Yorick Vande Velde vlotte zeges tegen Estland (3-0) en IJsland (3-0). Als winnaar van groep C in de tweede en laatste kwalificatieronde plaatst België zich voor de eindstrijd, die van 21 tot 27 juli afgewerkt wordt in Bulgarije.