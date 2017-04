In het futsal stond vrijdagavond de absolute topper tussen Gelko Hasselt en Halle-Gooik op het programma. Meteen de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. En met 6 punten achterstand was het een wedstrijd die Hasselt zeker niet mocht verliezen. Want dan werd de kloof met leider Halle-Gooik vlak voor de play-offs wellicht te groot. Hasselt wist de toeschouwers geweldig te entertainen, zeker met hun onwaarschijnlijke derde doelpunt.