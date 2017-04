Heusden-Zolder -

Op het circuit van Zolder is zondagnamiddag het levenloze lichaam van een man aangetroffen in een hoogtewerker. Het slachtoffer was werken aan het uitvoeren aan een voetgangersbrug over het racecircuit. Daar werd hij door getuigen aangetroffen omstreeks half zeven. Een MUG team snelde nog samen met de brandweer ter plaatse, maar de man was reeds overleden.