Personeel op luchthaven weigert studente op vliegtuig te laten “tenzij ze haar hoofddoek afdoet”

Een Indonesische studente heeft gefilmd hoe het veiligheidspersoneel op de Ciampino luchthaven in Rome onlangs weigerde om haar op het vliegtuig te laten stappen. De reden? De jonge vrouw droeg een hoofddoek.

Omdat Aghnia Adzkia - die een vlucht geboekt had naar Londen - voordien enkele nonnen voorbij de controleposten had zien stappen, weigerde ze om haar hoofddoek af te nemen. Ook zij droegen een hoofddoek, maar moesten die niet afnemen.

Op beelden die de jonge vrouw met haar smartphone maakte, is te zien hoe een vrouwelijk personeelslid zegt dat ze “niet veilig is” voor de luchthaven. “Je zou iets kunnen verbergen in je haar”, klinkt het. “Als je jouw hoofddoek niet afneemt, weten we niet of je iets probeert mee te smokkelen. Je bent niet veilig voor ons.”

Nadien zou een mannelijk personeelslid haar hardhandig hebben weggebracht. Naar eigen zeggen een schokkende ervaring. “Ik begrijp volledig waarom ze zoiets vragen. Zeker met alles wat er de laatste tijd gebeurt in de wereld. Ik ben volledig tegen terrorisme, dat is geen islam! Maar wat ik in Rome meegemaakt heb, is schokkend. De manier waarop ze mij behandeld hebben... Dat is discriminatie.”