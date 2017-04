Dragons stoot vlot door naar Final Four

Dragons heeft zich zondag in het Nederlandse Eindhoven geplaatst voor de Final Four van de Euro Hockey League, de belangrijkste Europese clubcompetitie. In de kwartfinales was de Belgische kampioen met 5-1 te sterk voor het Franse Racing Club.

Thomas Briels (21e, 26e), Alexander Hendrickx (23e, 28e pc) en Florent Van Aubel (38e) troffen raak voor de Antwerpenaren, Christophe Peter-Deutz (40e pc) maakte de eerredder.

De Final Four van de Euro Hockey League wordt op 3 en 4 juni gespeeld in Brasschaat op de terreinen van Dragons. In de halve eindstrijd spelen de Belgen tegen het Spaanse Polo de Barcelona of het Duitse Rot-Weiss Keulen.